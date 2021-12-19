ФОТО. Польша: "курьер" из Латвии пытался провезти нелегалов
Foto: Podlaska Policja

По информации пресс-центра Подляского воеводства Польши, в начале недели патрули остановили два автомобиля, перевозивших нелегалов. За рулем одной из машин находился гражданин Латвии, второй машиной управлял украинец.

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В общей сложности "курьеры" перевозили в своих Mazda и Hyundai девять нелегалов. Задержания проводились в Семятыцком повяте.

Все задержанные помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел за пособничество незаконному пересечению границы.

По официальной информации, с начала миграционного кризиса в Польше были задержаны 333 "курьера".

ФОТО. Польша: "курьер" из Латвии пытался провезти нелегалов
Foto: Podlaska Policja
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