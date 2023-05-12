ФОТО. Польша: пьяный латвийский дальнобойщик совершил ДТП, в его организме оказалось более 3 промилле
Foto: bialystok.policja.gov.pl

По информации Управления полиции в Белостоке, в минувшую среду в результате ДТП, произошедшего по вине пьяного водителя из Латвии, на несколько часов оказалась блокирована скоростная магистраль.

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Как отмечают в полиции, 50-летний водитель, управлявший грузовым автомобилем, врезался в фуру, стоявшую в заторе из-за другой аварии неподалеку от Хороша (Подляское воеводство). При проверке в организме латвийца констатировали более 3 промилле алкоголя. С места аварии его доставили в больницу, а его машину отогнали на полицейскую стоянку.

В полиции рассказали, что из-за аварии полиции пришлось на два часа перекрыть участок скоростной дороги. Согласно польскому законодательству, водителю грозит до двух лет лишения свободы.

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