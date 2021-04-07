ФОТО. Польша: таможенники нашли в фуре из Латвии полмиллиона пачек сигарет

В Будзиско (Подляское воеводство, Польша), недалеко от польско-литовской границы таможенники перехватили крупный груз контрабандных сигарет, которые вез 34-летний гражданин Латвии.

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Как сообщает Wyborcza Bialystok, при проверке документов латвиец предъявил таможенникам документы, согласно которым он вез во Францию печенье. Однако было установлено, что вместо заявленных сладостей в грузовике спрятаны сигареты, всего 514 000 пачек без польских акцизных марок.

В том случае, если бы сигареты попали на рынок, убытки польской казны составили бы 12 миллионов злотых (примерно 2,5 млн. евро).

В отношении водителя грузовика, который задержан на три месяца, возбуждено расследование.