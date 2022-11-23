ФОТО. Польша: в поезде из Латвии обнаружили тайники с контрабандой
Foto: Krajowa Administracja Skarbowa

Сотрудники Национальной налоговой службы Польши при проверке грузового поезда на железнодорожном пограничном переходе "Кузница" обнаружили контрабандные сигареты, спрятанные в древесной щепе.

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Нелегальный товар нашли во время сканирования грузового поезда. Анализ изображений показал, что в одном из вагонов поезда могут быть спрятаны контрабандные сигареты. Позже это подтвердил и детальный осмотр.

Под слоем декларируемого товара были спрятаны коробки, обернутые черной пленкой, а в них 13 600 пасек белорусских сигарет. В связи с контрабандой была допрошена бригада поезда. Расследование дела ведет Подляское таможенно-налоговое управление в Белостоке.

ФОТО. Польша: в поезде из Латвии обнаружили тайники с контрабандой
Foto: Krajowa Administracja Skarbowa
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