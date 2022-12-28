ФОТО. Польша: водитель бензовоза из Латвии врезался в заградительный барьер

В минувший вторник 57-летний гражданин Латвии не справился с управлением бензовозом и вылетел на обочину. Авария произошла в Вульке Лабуньской Замойского повята Люблинского воеводства. По словам полиции, опрокидывание машины предотвратил заградительный барьер, в который врезалась автоцистерна.

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Как сообщает пресс-служба полиции Люблинского воеводства, из-за аварии

национальная дорога №17 была перекрыта примерно с 17.00 и до позднего вечера.

Полиция также установила, что водитель грузовика Scania с полуприцепом-цистерной ехал из Замостья в сторону Томашува-Любельского. В цистерне он перевозил около 29 000 литров дизельного топлива. Внезапно по причинам, которые пока не выяснены, он свернул с дороги и врезался в заградительный барьер.

За рулем Scania находился 57-летний гражданин Латвии. В результате инцидента он не пострадал. Алкотестер показал, что водитель на момент ДТП был трезв.

Пока на месте аварии работали экстренные службы, движение по этому участку дороги было перекрыто, а транспортные средства направлялись в объезд.

Подробности происшествия и причина потери управления автомобилем водителем устанавливаются полицией.