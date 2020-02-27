ФОТО. Пожар на ул. А. Чака: спасатели эвакуировали 14 человек
Foto: Māris Morkāns

В четверг, после полудня в Риге произошел пожар: горели помещения в многоквартином доме на ул. А. Чака, 74.

Как отмечает пресс-центр Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 12.19. По предварительным данным, в помещениях горела техника и вещи. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из дома удалось эвакуировать 14 человек.

На месте происшествия работают 15 сотрудников ГПСС. Причины возгорания устанавливаются. Информации о погибших в результате ЧП пока не поступало. Из-за пожара затруднено движение по ул. А. Чака.

ФОТО. Пожар на ул. А. Чака: спасатели эвакуировали 14 человек
Foto: Māris Morkāns
ФОТО. Пожар на ул. А. Чака: спасатели эвакуировали 14 человек
Foto: Māris Morkāns


ФОТО. Пожар на ул. А. Чака: спасатели эвакуировали 14 человек
Foto: Māris Morkāns

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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