ФОТО. Пожар в Болдерае: утром открытым пламенем горел жилой дом

Утром 20 января в Болдерае вспыхнул пожар: горело двухэтажное деревянное здание, а к приезду спасателей дом уже полыхал открытым пламенем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-центр Государственной пожарно-спасательной службы, сообщение о возгорании на ул. Текстилниеку поступило около 5 утра. К моменту прибытия пожарных четыре человека смогли выбраться из дома самостоятельнo, затем к эвакуации подключились и спасатели.

Площадь пожара на втором этаже составила 400 квадратных метров, на крыше — 800 квадратных метров. К 09.30 пожар был локализован, однако работы там продолжаются.