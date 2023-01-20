ФОТО. Пожар в Болдерае: утром открытым пламенем горел жилой дом

Утром 20 января в Болдерае вспыхнул пожар: горело двухэтажное деревянное здание, а к приезду спасателей дом уже полыхал открытым пламенем.
Как отмечает пресс-центр Государственной пожарно-спасательной службы, сообщение о возгорании на ул. Текстилниеку поступило около 5 утра. К моменту прибытия пожарных четыре человека смогли выбраться из дома самостоятельнo, затем к эвакуации подключились и спасатели.
Площадь пожара на втором этаже составила 400 квадратных метров, на крыше — 800 квадратных метров. К 09.30 пожар был локализован, однако работы там продолжаются.
Bolderāja deg. pic.twitter.com/L5JABwIJyT— Dzintra Štokmane (@Dtokmane) January 20, 2023