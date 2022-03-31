ФОТО. Пожар в Пурвциемсе: горел офис, расположенный рядом с кафе Double Coffee

По информации пресс-центра Государстенной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в четверг, в 14.18 на пульт дежурного поступил вызов с ул. А. Деглава 65а, в котором располагается кафе Double Coffee и офис охраняемой автостоянки.

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Прибывшие на место ЧП спасатели констатировали, что возгорание произошло в офисных помещениях. Общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Спустя примерно час возгорание удалось локализовать.

Как отмечают в ГПСС, еще до приезда спасателей из здания успели эвакуироваться семь человек. В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.