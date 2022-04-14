ФОТО. Пожар в Вецриге: на ул. Вальню горела квартира

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, в четверг в Риге, га ул. Вальню загорелась квартира. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.
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Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14.45. В 15.45 пожар был локализован. На месте происшествия продолжают работать ответственные службы.
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