Госполиция завершила расследование дела о незаконном обороте психотропных веществ — пирролидиновалерофенонa (стимулятора, схожего с амфетамином).

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В ходе расследования была задержана преступная группа, в которую входили четыре человека. Установлено, что они занимались хранением и перевозкой психотропных веществ в крупных размерах с целью их дальнейшей реализации. Кроме того, констатировано, что, возможно, группа занималась отмыванием денег, а у лидера группы нашли запрещенное специальное техническое устройство, которое мешало оперативной деятельности полиции.

По данным пресс-центра Госполиции, расследование по факту незаконного оборота психотропных веществ в Екабпилсе было начато в ноябре 2021 года. Следствием было также установлено, что преступная группа хранила и перевозила 251 грамм пиролидинвалерофена.

В группе было четкое разделение ролей для обеспечения нелегальной деятельности, также были разработаны контрмеры в отношении правоохранительных органов, чтобы полиция не выявила оборот психотропных веществ и не смогла бы задержать подозреваемых.

Несмотря на все предпринятые меры 6 ноября прошлого года мужчины 1966, 1969 и 1975 г.р. были задержаны. Двое из них до сих пор находятся под стражей. Также известно, что двое участников преступной группы ранее привлекались к ответственности за незаконный оборот наркотических/психотропных веществ.

В ходе расследования сотрудники Госполиции установили, что лидер преступной группы на незаконно полученные средства мог приобретсти как движимое, так и недвижимое имущество на сумму около 450 000 евро.



Также по месту жительства данного лица обнаружено запрещенное к обороту специальное устройство для нарушения оперативной деятельности правоохранительных органов — устройство создавало помехи

в мобильной связи.

В сентябре расследование по этому делу было завершено, а все материалы переданы в прокуратуру.

Foto: Valsts policija