ФОТО. При въезде в Лихтенштейн в машине из Латвии нашли оружие и патроны

По информации Таможенной службы Швейцарии, при въезде в Княжество Лихтенштейн был остановлен автомобиль с латвийскими номерами. При проверке в нем нашли значительное количество оружия и боеприпасов.

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В момент проверки в машине находились три человека. В водительской двери таможенники нашли телескопическую дубинку и баллончик с перцовым газом. Однако при тщательном досмотре оказалось, что мужчина — гражданин Латвии — прятал в поясной кобуре под рубашкой заряженное оружие.

Дальнейший осмотр салона автомобиля также выявил еще две несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, аксессуары для оружия и два складных ножа. Водитель и весь арсенал переданы Полиции Княжества Лихтенштейн.

Как отмечает Vorarlberg Online, задержание проведено 12 февраля, однако общественность проинформировали в марте.