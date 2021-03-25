ФОТО. При въезде в Лихтенштейн в машине из Латвии нашли оружие и патроны
Foto: ""Purina"

По информации Таможенной службы Швейцарии, при въезде в Княжество Лихтенштейн был остановлен автомобиль с латвийскими номерами. При проверке в нем нашли значительное количество оружия и боеприпасов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В момент проверки в машине находились три человека. В водительской двери таможенники нашли телескопическую дубинку и баллончик с перцовым газом. Однако при тщательном досмотре оказалось, что мужчина — гражданин Латвии — прятал в поясной кобуре под рубашкой заряженное оружие.

Дальнейший осмотр салона автомобиля также выявил еще две несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, аксессуары для оружия и два складных ножа. Водитель и весь арсенал переданы Полиции Княжества Лихтенштейн.

Как отмечает Vorarlberg Online, задержание проведено 12 февраля, однако общественность проинформировали в марте.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту

Новые проекты

Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€