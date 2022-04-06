ФОТО. Продолжаются поиски мужчины, подозреваемого в особо тяжком преступлении
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции (Талсинский участок) продолжает поиски Мариса Янкевица (1979 г.р.), подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

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Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 63202701 или 110.

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