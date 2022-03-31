ФОТО. Продолжаются поиски подозреваемого в изнасиловании девушки в Иманте

Рижское региональное управление полиции продолжает поиски мужчины, объявленного в розыск еще 28 марта. В полиции сегодня подтвердили, что этот человек подозревается в изнасиловании. От его противоправных действий пострадала, как минимум, она девушка.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В социальных сетях уже несколько дней ведется активное обсуждение этого человека в связи с изнасилованием в микрорайоне Иманта, где жертвой стала 19-летняя девушка. Однако полиция эту информацию ранее не подтверждала, но и не отрицала.

Приметы разыскиваемоо: возраст — примерно 30 лет, темные густые брови, темные глаза.

Жителей просят внимательно посмотреть на фотографию и отозваться, если вы располагаете какой-либо информацией о возможном местонахождении данного человека. Звонить в полицию по номеру телефона: 110.