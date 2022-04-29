ФОТО. ПВС отправила на уничтожение российский порошок из паприки

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) направила на уничтожение 120 кг произведенного в России порошка из паприки. По данным ПВС, в порошке содержался краситель, использование которого запрещено на территории Европейского Союза.

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Образец порошка был взят на КПП "Терехово", где груз был предъявлен к официальному досмотру. Образец специи взят в рамках ежегодной программы мониторинга.

Краситель "Судан" может угрожать здоровью потребителей, поскольку является канцерогеном. Изъятый порошок будет уничтожен, а к подобным грузам впредь будет привлечен повышенный контроль.