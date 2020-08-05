ФОТО. Пьяная женщина учинила погром во дворе и повредила шесть машин

На прошлой неделе сотрудники Лудзенского участка полиции задержали пьяную женщину, которая разбила во дворе многоэтажного дома шесть автомобилей.

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Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), ранним утром 1 августа на пульт дежурного поступила информация о том, что некая незнакомка разбила лобовые или задние стекла в шести машинах.

Подозреваемую задержали на месте происшествия. Женщина 1998 г.р., которая ранее не попадала в поле зрения органов правопорядка, была пьяна. Она признала свою вину в содеянном и раскаялась. По делу начат уголовный процесс.

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija



