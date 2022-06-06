ФОТО. Пьяный подросток украл машину и врезался на ней в стену дома в центре города

Как сообщает пресс-центр Курземского регионального управления полиции (КРУП), в ночь на 3 июня в Лиепае был задержан несовершеннолетний, подозреваемый в краже автомобиля, а также в аварии, совершенной в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время виновник ДТП помещен под арест.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным КРУП, 3 июня, в 03.00 на пульт дежурного поступило сообщение об аварии в центре города: автомобиль Toyota врезался в стену дома на ул. Юрас. К моменту приезда патрульных водитель покинул место происшествия. Его удалось отыскать и задержать на ул. Райня благодаря записям камер видеонаблюдения.

Полиция установила, что юноша, будучи пьяным, шел по променаду и заметил автомобиль с заведенным двигателем. В салоне авто никого не было, поэтому парень решил прокатиться, однако не справился с управлением и врещался в стенку дома.

В организме виновника ДТП констатировали 2,34 промилле. Против него начат административный и уголовный процессы. Известно, что ранее подросток уже попадал в поле зрения органов правопорядка за имущественные преступления.