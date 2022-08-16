ФОТО. Пьяный водитель дважды за час попался полицейским в центре Риги

В минувшее воскресенье, в 05.30, патрулируя центр столицы, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) заметили оставленный в неразрешенном месте автомобиль Audi с включенными аварийными фарами.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Когда полицейские подъехали к машине ближе, то встретили там водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Правда, мужчина утверждал, что действительно выпивал, но за руль не садился.

Поскольку автомобиль был припаркован в неположенном месте, водителю выписали штраф на 40 евро. При этом водителю неоднократно напомнили, что он не имеет права в пьяном виде управлять авто.

Спустя некоторое время этот же Audi заметили ехавшим по улицам Риги. Машину остановили, за рулем, как выяснилось, сидел тот же водитель, который менее часа назад утверждал, что не станет управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. После этого у нарушителя забрали ключи от машины.

В организме нарушителя констатировали более 2 промилле. Для дальнейших процессуальных действий нарушителя передали Госполиции.