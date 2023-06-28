ФОТО. Разгул стихи: в Лиепае потоп, из затопленного подвала спасли двух детей и взрослого

Грозовой ливень сегодня днем стал настоящим испытанием для канализационной системы Лиепаи. Портал liepajniekiem.lv из разных районов города получает фотографии и видео, на которых видно, как некоторые городские улицы превратились в реки.

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Примерно в 15 часов Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Републикас, где в подвале четырехэтажного дома затопило помещение магазина, сообщила представитель ГПСС Сандра Вейиня.

В магазине находилось три человека, двое из них — дети. Спасатели помогли выбраться из затопленного подвала двум людям, еще один выбрался самостоятельно. Все трое были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи.