ФОТО. Разыскивается подозреваемая в особо тяжком преступлении

Земгальское региональное управление полиции (Елгавский участок) разыскивает Тамару Перконе (1988 г.р.), подозреваемую в совершении особо тяжкого преступления.
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Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 7771508 или 110.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не может считаться виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет доказана предусмотренным законом порядке.
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