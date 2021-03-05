ФОТО. Разыскивается подозреваемый в использовании чужой банковской карточки
Foto: VRPP

Видземское региональное управление полиции (Валмиерский участок) разыскивает мужчину, изображенного на фото.

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Этот человек подозревается в использовании чужой банковской карточки.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 64201313, 29508123 или 110.

ФОТО. Разыскивается подозреваемый в использовании чужой банковской карточки
Foto: Valsts policija
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