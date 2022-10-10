ФОТО. Разыскивается подозреваемый в особо опасном преступлении

Госполиция разыскивает Волдиса Лосса (1961 г.р.), подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.
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Если вы знаете, где в данный момент может находиться Лосс, просьба незамедлительно сообщать в полицию по телефону 110.
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