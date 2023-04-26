ФОТО. Разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении против ребенка
Foto: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Петра Чумакова (1975 г.р.), подозреваемого в преступлении, направленном против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица.

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Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам:
67829202 или 110.

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