ФОТО. Разыскивается подозреваемый в порче стенда, раскрашенного в цвета украинского флага
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции устанавливает личность мужчины, который 4 апреля, возле ТЦ Stockmann повредил стенд в виде цифр 160, окрашенных в цвет украинского флага.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данному факту полиция начала уголовный процесс.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам 67085929, 67086328, 67086330 или 110, также можно лично обращаться в участок полиции на ул. Гоголя, 7а.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно