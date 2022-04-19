ФОТО. Разыскивается подозреваемый в порче стенда, раскрашенного в цвета украинского флага

Рижское региональное управление полиции устанавливает личность мужчины, который 4 апреля, возле ТЦ Stockmann повредил стенд в виде цифр 160, окрашенных в цвет украинского флага.
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По данному факту полиция начала уголовный процесс.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам 67085929, 67086328, 67086330 или 110, также можно лично обращаться в участок полиции на ул. Гоголя, 7а.
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