ФОТО. Разыскивается подозреваемый в преступлении

Латгальское региональное управление полиции (Даугавпилсский участок) разыскивает мужчину, изображенного на фото.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Как отмечают в ЛРУП, данный человек подозревается в краже велосипеда.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 65403363; 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.