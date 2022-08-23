ФОТО. Разыскивается подозреваемый в преступлении
Foto: Valsts policija

Латгальское региональное управление полиции (Даугавпилсский участок) разыскивает мужчину, изображенного на фото.

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Как отмечают в ЛРУП, данный человек подозревается в краже велосипеда.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 65403363; 110.

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