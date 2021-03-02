ФОТО. Разыскивается подозреваемый в убийстве в центре Берлина (ДОПОЛНЕНО)

По информации Госполиции, 18 марта 2019 года в центре Берлина неустановленный мужчина нанес острым предметом смертельное ранение местному жителю. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия.

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По данным полиции Германии, убийство было совершено поздним вечером 18 марта 2019 года на Карл-Маркс-Аллее, неподалеку от Александрплац. Жертвой преступления стал 26-летний литовец Эдгар Орловский.

Согласно результатам предварительного расследования, по делу об убийстве проходят два человека. Также установлено, что убитый мог контактировать с выходцами из Чечни.

Полиция возбудила уголовное дело, в рамках которого в розыск был объявлен мужчина, изображенный на фото. У правоохранительных органов есть основания полагать, что он является выходцем из стран Балтии.

Летом 2019 года за информацию, которая могла бы помочь расследованию убийства, было назначено вознаграждение в размере 5000 евро. Тогда следствие по этому делу вела 6-ая Комиссия по расследованию убийств в Берлине.

В том случае, если вы опознали этого человека, просьба обращаться в полицию по телефонам: 110, 67829535 или 67829407 (Латвия), а также +49 (0) 30 4664 941200 (Германия).