ФОТО. Разыскивается подозреваемый в убийстве в центре Берлина (ДОПОЛНЕНО)
Foto: Valsts policija

По информации Госполиции, 18 марта 2019 года в центре Берлина неустановленный мужчина нанес острым предметом смертельное ранение местному жителю. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным полиции Германии, убийство было совершено поздним вечером 18 марта 2019 года на Карл-Маркс-Аллее, неподалеку от Александрплац. Жертвой преступления стал 26-летний литовец Эдгар Орловский.

Согласно результатам предварительного расследования, по делу об убийстве проходят два человека. Также установлено, что убитый мог контактировать с выходцами из Чечни.

Полиция возбудила уголовное дело, в рамках которого в розыск был объявлен мужчина, изображенный на фото. У правоохранительных органов есть основания полагать, что он является выходцем из стран Балтии.

Летом 2019 года за информацию, которая могла бы помочь расследованию убийства, было назначено вознаграждение в размере 5000 евро. Тогда следствие по этому делу вела 6-ая Комиссия по расследованию убийств в Берлине.

В том случае, если вы опознали этого человека, просьба обращаться в полицию по телефонам: 110, 67829535 или 67829407 (Латвия), а также +49 (0) 30 4664 941200 (Германия).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

От владельца

Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€
Jēkaba iela, Vecrīga, Rīga,
102 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Trenču iela, Babītes nov.,
395 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Zaru iela, Babītes nov.,
194 000€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Ādažu nov.,
220 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Daugavas iela, Mārupes nov.,
1 070 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Skuju iela, Olaines nov.,
225 000€
Silmaļu iela, Salaspils nov.,
139 000€
Tērbatas iela, Centrs, Rīga,
126 000€