ФОТО. Разыскивается пропавшая без вести девушка, ее видели возле вокзала

Участок полиции "Кенгарагс" рижского регионального управления полиции разыскивает Аривику Алину Белауску, которую в последний раз видели 29 апреля: в 10.20 она вышла на Вокзальной площади из машины и ушла в неизвестном направлении, домой на ул. Салнас она не вернулась.

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Была одета: белая куртка, синие джинсы. С собой была небольшая черно-белая сумочка.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.