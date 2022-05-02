ФОТО. Разыскивается пропавшая без вести девушка, ее видели возле вокзала

Участок полиции "Кенгарагс" рижского регионального управления полиции разыскивает Аривику Алину Белауску, которую в последний раз видели 29 апреля: в 10.20 она вышла на Вокзальной площади из машины и ушла в неизвестном направлении, домой на ул. Салнас она не вернулась.
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Была одета: белая куртка, синие джинсы. С собой была небольшая черно-белая сумочка.
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