ФОТО. Разыскивается пропавшая без вести рижанка: ее видели в Пурвциемсе

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Майю Шаповалову (1965 г.р.), которую в последний раз видели 10 июля, около 16.00 на остановке троллейбуса номер 11 (перекресток улиц Иерикю и Стирну).
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Ее приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы черные.
Между бровей — бородавка, на левом плече — шрам
Была одета: черная куртка, черная спортивная шапка, темно-синие джинсы, белые кроссовки.
Информацию о разыскиваемой просьбы сообщать по телефонам: 67085981 или 110.
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