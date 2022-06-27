ФОТО. Разыскивается пропавшая без вести женщина
Foto: Valsts policija

Латгальское регионалное управление полиции (Краславский участок) разыскивает Марину Нарушевич (1967 г.р.), которую в последний раз, возможно, видели 24 июня, в Краславе (Августовка).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ее приметы: рост 168 см, среднего телосложения, волосы темные.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам:65603403; 110! Также можно обращаться в ближайший участок полиции.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Лучшие фудкорты и популярные места уличной еды в Таллинне
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Идеи для семейного отдыха с детьми