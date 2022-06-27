ФОТО. Разыскивается пропавшая без вести женщина

Латгальское регионалное управление полиции (Краславский участок) разыскивает Марину Нарушевич (1967 г.р.), которую в последний раз, возможно, видели 24 июня, в Краславе (Августовка).
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Ее приметы: рост 168 см, среднего телосложения, волосы темные.
Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам:65603403; 110! Также можно обращаться в ближайший участок полиции.
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