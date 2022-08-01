ФОТО. Разыскивается пропавшая без вести женщина
Foto: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского регионального управления полиции разыскивает Галину Логинову (1948 г.р.), которую в последний раз видели вечером 31 июля, в Яунолайне (ул. Смилшу).

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Женщина могла направиться к велодорожке вдоль шоссе А8 или же с шоссе свернуть в сторону Гренес.

Была одета: серый джемпер с надписью New Jersi, черные шорты, черные тапки Crocs.

Женщина может плохо ориентироваться в пространстве и страдать провалами в памяти.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086678, 20269017 или 110.

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