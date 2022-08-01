ФОТО. Разыскивается пропавшая без вести женщина

Управление уголовной полиции Рижского регионального управления полиции разыскивает Галину Логинову (1948 г.р.), которую в последний раз видели вечером 31 июля, в Яунолайне (ул. Смилшу).
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Женщина могла направиться к велодорожке вдоль шоссе А8 или же с шоссе свернуть в сторону Гренес.
Была одета: серый джемпер с надписью New Jersi, черные шорты, черные тапки Crocs.
Женщина может плохо ориентироваться в пространстве и страдать провалами в памяти.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086678, 20269017 или 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также