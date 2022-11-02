ФОТО. Разыскивается пропавшая жительница Агенскалнса

Земгальский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Ингу Глотову (1984 г.р.), которая в ночь на 1 ноября вышла из своего дома в Агенскалнсе и пропала.
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Ее приметы: рост 156 см, волосы светлые, средней длины.
Была одета: домашние тапки, темные брюки, светлый джемпер.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67085984, 110.
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