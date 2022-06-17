ФОТО. Разыскивается пропавшая жительница Саркандаугавы

Зиемельский участок РРУП разыскивает Юлию Молотковскую (1978 г.р.), которую в последний раз видели 14 июня, когда она в 15.00 вышла из своего дома на ул. Саркандаугавас и пропала.
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Ее приметы: рост 150 — 155 см, волосы светлые, на носу и ладонях шрамы.
Была одета: светло-коричневый спортивный костюм, зеленые кроссовки.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.
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