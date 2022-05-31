ФОТО: Разыскивается пропавший без вести мужчина 1948 года рождения
Foto: Valsts policiija

Мадонский участок Видземского регионального управления Госполиции ищет Лаймониса Озолиньша – пропавшего без вести мужчину 1948 года рождения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

30 мая в 23:00 он покинул свое место жительства “Смилтини” в волости Марциенас Мадонского края и не вернулся.

Приметы: был одет в серые спортивные штаны, черную куртку без молнии с капюшоном, зеленую термокофту и красную майку. На голове у мужчины была коричневая вязаная шапка, на ногах – теплые синие резиновые сапоги.

Если вы располагаете какой-то информацией о пропавшем мужчине и его местоположении, полиция просит сообщать об этом по телефону 26344303 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление
Латвия может стать цифровой суперсилой. Разговор со шведским футурологом Бардом
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Рынок электромобилей в Латвии буксует из-за отсутствия государственной поддержки
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе