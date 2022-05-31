ФОТО: Разыскивается пропавший без вести мужчина 1948 года рождения

Мадонский участок Видземского регионального управления Госполиции ищет Лаймониса Озолиньша – пропавшего без вести мужчину 1948 года рождения.

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30 мая в 23:00 он покинул свое место жительства “Смилтини” в волости Марциенас Мадонского края и не вернулся.

Приметы: был одет в серые спортивные штаны, черную куртку без молнии с капюшоном, зеленую термокофту и красную майку. На голове у мужчины была коричневая вязаная шапка, на ногах – теплые синие резиновые сапоги.

Если вы располагаете какой-то информацией о пропавшем мужчине и его местоположении, полиция просит сообщать об этом по телефону 26344303 или 110.