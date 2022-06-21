ФОТО. Разыскивается пропавший без вести мужчина
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции (Кулдигский участок) разыскивает Гунтиса Эглиньша (1971 г.р.), которого в последний раз видели 19 июня: он мог выйти из свеого дома в Дзелде (волость Никрацес Кулдигского края) в период с 00.00 до 07.30.

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Мужчина может перемещаться общественным транспортом по маршруту из Скрунды в Кулдигу, Лиепаю или Ригу.

Его приметы: рост 180 см, худощавый, волосы короткие, седоватые.

Был одет: зеленая куртка с капюшоном, темные джинсы и обувь. С собой может быть рюкзак и еще одна черная сумка с красными вставками.

У мужчины могут быть проблемы со здоровьем.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67085945, 63374404 или 110.

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