ФОТО. Разыскивается пропавший без вести житель Пурвциемса
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Нормкнда Лапсу (1969 г.р.), которого в последний раз видели 16 июля на ул. Пурвциема.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Его приметы: худощавый, волосы с проседью.

Был одет: серый жилет, на ногах тапки Crocs.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день