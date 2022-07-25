ФОТО. Разыскивается пропавший без вести житель Пурвциемса

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Нормкнда Лапсу (1969 г.р.), которого в последний раз видели 16 июля на ул. Пурвциема.
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Его приметы: худощавый, волосы с проседью.
Был одет: серый жилет, на ногах тапки Crocs.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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