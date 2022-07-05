ФОТО. Разыскивается пропавший житель Саркандаугавы

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Владимира Мулева (1970 г.р.), которого в последний раз видели ранним утром 25 июня на ул. Саркандаугавас.
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Особые приметы: у мужчины на голове шрам.
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