ФОТО. Разыскивается пропавший житель Саркандаугавы
Foto: Valsts policija

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Владимира Мулева (1970 г.р.), которого в последний раз видели ранним утром 25 июня на ул. Саркандаугавас.

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Особые приметы: у мужчины на голове шрам.

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