ФОТО: Разыскиваются владельцы драгоценностей, изъятых у банды наркоторговцев

Госполиция передала в прокуратуру возбужденное против пяти лиц уголовное дело о реализации наркотических веществ и хранении наркотиков в крупных размерах с целью их реализации. Полиция опубликовала фотографии обнаруженных у этих лиц золотых украшений, разыскиваются истинные владельцы этих вещей.

В результате действий полиции из оборота изъяты различные наркотические вещества: примерно 8,59 кг смеси карфентонила и метадона и 1,839 кг метадона. Цена такой партии наркотиков на черном рынке может составлять 669 920 - 837 400 евро.

Был наложен арест на незаконно полученное лицами недвижимое и движимое имущество, в том числе и на ювелирные изделия из золота. Истинные владельцы части драгоценностей уже найдены, но полиция ищет истинных владельцев других ювелирных изделий. Опознавшие свои вещи могут сообщить об этом полиции по телефонам 67 219 880, 67 086 488 или 67 086 790, а также по единому круглосуточному номеру 110.

У подозреваемых были изъяты драгоценности на сумму в 350 466 евро. Стоимость арестованного полицией движимого и недвижимого имущества составляет 1,5 млн евро.

Как уже писал портал Delfi, в апреле 2019 года сотрудники Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции в сотрудничестве с другими службами задержали банду из пяти человек, которая распространяла в Латвии и других Балтийских странах особо опасный наркотик — карфентанил.