ФОТО. Рейд в Видземе: полиция сняла номера с "тюнингованного" BMW и "спортивных Жигулей"

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в сотрудничестве с Государственной полицией продолжает рейды технического осмотра на автодорогам страны. В субботу в Цесисе, Смилтене и Валмиере были проверены 27 машин. Для десяти владельцев авто проверки завершились аннулированием техосмотра или же снятием номерных знаков до устранения обнаруженных дефектов.

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Кроме очередного "дрифтующего" BMW, у которого были "голые" шины и наклон колес, несоответствующий техническим стандартам, в ходе рейда был задержан и "спортивный" жигуль, на который была установлена неразрешенная рамка на защитную трубу.

В ходе проверок у легковых авто были обнаружены такие дефекты, как повышенный уровень шума в выхлопной системе, запрещенное вмешательство в тормозную систему, несанкционированная установка светодиодных ламп в неподходящие фары и недостаточная глубина протектора. Кроме того, были проведены измерения соответствия видимости через покрытия стекол легковых автомобилей затемняющими или непрозрачными пленками.

У мотоциклов летом проверяются общее соответствие транспортного средства требованиям технического осмотра — осветительных приборов, а также расположения номерного знака и уровня издаваемого шума.

Если в ходе такого рейда специалисты аннулируют наклейку технического осмотра транспортного средства, то необходимо в течение месяца произвести устранение дефекта на любой станции техосмотра. Далее необходимо повторно пройти техосмотр, при котором, правда, проверяется только, устранены ли дефекты, упомянутые в отчете.

Если по итогам провереки с автомобиля сняты номера, то дальнейшее движение разрешено только на эвакуаторе. После устранения дефектов машину на эвакуаторе необходимо доставить на станцию ​​технического осмотра и провести полный технический осмотр. Также необходимо внести налог, если за этот год он еще не уплачен.

Также Государственная полиция составляет протокол и налагает штраф за допущенные нарушения правил дорожного движения.

CSDD предупреждает, что подобные технические проверки на автодорогах будут продолжаться.