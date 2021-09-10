ФОТО. Рейды в учебном заведении: полиция изъяла у подростков марихуану

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 1 и 8 сентября в одном из учебных заведений Айзкраукле были проведены проверки, в ходе которых полицейские и кинолог с собакой обнаружили у подростков не только сигареты, но и марихуану.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего в течение двух проверок стражи порядка констатировали 33 правонарушения, начато 32 административных процесса и один уголовный процесс.

Первую проверку провели в начале учебного года. В тот день проверили 110 учеников, пятерых из которых направили на экспертизу, чтобы проверить в их организме содержание наркотических и психотропных веществ. Начато пять административных процессов.

Еще у четверых несовершеннолетних нашли сигареты, что также является административным нарушением. Кроме того, еще двое учеников оказались во время проверки пьяными.

Спустя неделю была проведена повторная проверка, во время которой у несовершеннолетних изъяли сигареты. Еще четверо подростков направлены на экспертизу, правда, трое отказались, за что им грозит штраф до 280 евро.

Также в полиции отметили, что у одного ученика изъяли марихуану. По факту хранения наркотических веществ начат уголовный процесс.