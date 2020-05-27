ФОТО. Рига: в грузовом поезде случайно нашли 138 000 контрабандных сигарет

В минувшее воскресенье сотрудники участка полиции Кенгарагс Рижского регионального управления полиции (РРУП) при проверке вагонов грузового поезда нашли среди бревен более 138 000 контрабандных сигарет без акцизных марок ЛР.

По данным РРУП, утром 24 мая, на станции Шкиротава сотрудник железной дороги, проводя обход, заметил в одном из вагонов грузового поезда, прибывшего из Беларуси, сигареты, о чем тут же проинформировал полицию.

Прибывшие полицейские внимательно осмотрели вагоны с бревнами и изъяли 119 200 сигарет. Поскольку часть сигарет завалилась под бревна, груз доставили в зону таможенного оформления, где обнаружили еще 19 140 сигарет.

В Госполиции сообщили, что груз следовал из Беларуси, а поезд делал остановки на территории Латвии. По делу начат уголовный процесс, изъятые сигареты переданы Службе госдоходов, где будет принято решение об уничтожении контрабаного товара.

Foto: Valsts policija