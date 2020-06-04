ФОТО. Рига: в квартире нашли 20 измученных голодом котов, животным нужна помощь

В Риге, в одной из квартир волонтеры общества защиты животных Ķepu-ķepā обнаружили 20 изнуренных голодом и болезнями котов, а также собаку и дегу. Животные и дети проживали в условиях жуткой антисанитарии.

"Выглядит все плачевно, запах тошнотворный. Даже мне, бывалому человеку, при виде такой ужасной картины, хочется плакать, кричать и ругаться. И да, извините за откровенность, но от увиденного меня даже тошнило. Стресс невероятный. Внутренняя паника, отчаяние, чтобы помочь всем этим животным как можно скорее. Взяв на руки каждого из них, ты пропускаешь через себя всю их боль и страдания. 20 котов, которые как минимум 2 месяца были полуголодными! " — рассказывает глава Ķepu-ķepā Гундега Бидере.

У всех котов установлена тяжелая диарея, общая слабость организма, грибок, ушной клещ. Состояние здоровья большинства животных критическое. Температура тела 39,1- 40,5. Вес кота (взрослого) от 1,400 до 3 килограмм. Всем этим животным нужна помощь ветеринара. Без помощи ветеринара и необходимых манипуляций животные не выживут.

Также в доме проживали один несовершеннолетний и один совершеннолетний ребенок, которых мать оставила на попечение бабушки. Пожилая женщина не может справиться с хозяйством, поэтому в доме очень грязно.

"За одну ночь, благодаря Ирине Власенко, мы организовали доставку 3 котов в ветеринарную клинику Candera, 4 котов в ветеринарную клинику ООО Kalnbērzs, 2 котов согласилась принять Ингвилда из DzAB Tutti palīdzība dzīvniekiem, еще 2 кота отправились в ветеринарную клинику Bufo в Кекаве. Остальные уже находятся в комфортных условиях у нас, в приюте для животных Ķepu-ķepā. У каждого своя клетка, у каждого свое место — все по нормативным актам. Мы все, борясь за жизни животных, не спали всю ночь", — рассказывает о событиях того дня Гундега.

Она также поблагодарила ветеринара Яну, которая несмотря на то, что у нее есть основная работа, которая начинается уже в 8 утра, у которой есть семья и маленький ребенок дома, 80% ночи провела с защитниками животных, борясь за каждую жизнь.

"Низкий ей поклон, ведь такие люди, которые готовы отложить все, чтобы реально бороться за жизни, большая редкость. Несмотря на то, что рабочее время у нее уже давно закончилось, и несмотря на то, что глаза слипаются и завтра, как всегда, ждет работа", — подчеркнула Гундега Бидере.

Защитники животных просят не оставаться равнодушными в данной ситуации и оказать посильную помощь, чтобы спасти животных.

"Только вместе мы сможем изменить мир. И я верю — чем больше будет хороших людей, хороших дел, тем светлее и лучше станет мир. Поэтому я знаю, что вместе — ты, я, он, она — мы все можем. Поверь, открой свое сердце!" — резюмировала глава общества Ķepu-ķepā.

DzAB Ķepu-ķepā приютило 11 котов.

ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ „EPU-ĶEPĀ

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BIC/swift код: HABALV22

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pay pal: dzab_kepukepa@inbox.lv

Служба помощи животным приняла 4 + 3 кота.

Счет для пожертвований:

Общество: Dzīvnieku palīdzības dienests

Рег. №: 50008258651

Счет: LV71PARX0020281810001

PayPal: animalhelpserviss@gmail.com

DzAB Tutti palīdzība dzīvniekiem на данный момент содержит 2 котов.

Счет для пожертвований:

АО Swedbank

LV30HABA0551028417276

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Foto: Ķepu-Ķepā

Foto: Ķepu-Ķepā

Foto: Ķepu-Ķepā

Foto: Ķepu-Ķepā















