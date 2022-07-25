ФОТО. Рига: в машине на АЗС обнаружили спящую молодежь; у девушки изъяли марихуану

По информации Рижской муниципальной полиции (РМП), 24 июля, в 20.30 при патрулировании Видземского предместья сотрудники РМП заметили на автозаправке Viada автомобиль CityBee с заметными повреждениями кузова.

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Подойдя к машине, полицейские заметили в салоне двух спящих молодых людей, а на водительском кресле находились несколько пакетиков. Когда пассажиров разбудили, то, судя по их реакции, они могли находиться в состоянии наркотического опьянения.

Сидевшая на переднем сидении девушка добровольно предоставила работникам РМП сумочку, в которой нашли вещество растительного происхождения. Позже оказалось, что всего у девушки было 10 граммов марихуаны, но к приезду полиции осталось только 5.

Водителя транспортного средства полиции найти не удалось, однако полицейские отметили что в машине повреждены зеркало и заднее крыло. Для дальнейшего ведения дела на место ЧП вызвали Госполицию.