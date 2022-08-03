ФОТО. Рижанина наказали за флаг ВДВ на окне и мелкое хулиганство

В минувший вторник на пульт дежурного Рижской муниципальной полиции (РМП) поступило сообщение о том, что некий житель, проживающий в районе Браса, вывесил на 4-м этаже флаг Воздушно-десантных войск России.

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По указанному адресу был направлен патруль Центрального управления РМП. Полицейских встретил мужчина, который объяснил, что еще с утра вывесил флаг, поскольку отмечает День ВДВ.

На просьбу убрать флаг мужчина реагировал агрессивно, но при этом пытался объяснить, что он не нарушает законы. Судя по внешнему виду, мужчина был нетрезв. Кроме того, он неоднократно угрожал сотрудникам РМП, что вызовет "настоящую полицию". В итоге, после долгих переговоров мужчина все-таки убрал флаг ВДВ из окна.

Позже этого же мужчину полицейские повторно встретили на улице: он стал высказывать в адрес сотрудников РМП грубые слова, а также провоцировал представителей законной власти.

По данному факту были начаты два административных процесса — за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, а также за мелкое хулиганство.