ФОТО. Рижская полиция устанавливает личность мужчины
Foto: Valsts polcija

Участок полиции "Земгале" Рижского регионального управления полиции устанавливает личность мужчины, изображенного на фотографиях.

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ФОТО. Рижская полиция устанавливает личность мужчины
Foto: Valsts policija


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