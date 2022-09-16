ФОТО. Рижская полиция устанавливает личность мужчины

Участок полиции "Земгале" Рижского регионального управления полиции устанавливает личность мужчины, изображенного на фотографиях.
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