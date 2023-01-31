ФОТО. С дырой в полу и разобранным салоном. Полиция остановила два BMW как с автокладбища
Foto: Publicitātes attēls

В воскресенье вечером, 29 января в Вильнюсе полиция остановила два BMW, следовавших друг за другом. Обе машины выглядели так, словно выехали с автомобильного кладбища.

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Внимание полицейских BMW привлекли потому, что ехали без света. Вскоре стало ясно, почему - обе машины были настолько в плачевном состоянии, что у них даже не было всех фар.

Впрочем, это еще полбеды. Оба BMW были сильно побиты, а от их салона почти ничего не осталось. В одной из машин под задним пассажирским сиденьем вообще зияла дыра в полу.

На обоих водителей составили административные протоколы.

Как пишет Delfi Auto, в полиции не уточнили, куда машины направлялись, но визуально они напоминают так называемые winter beaters — автомобили, на которых не жалко дрифтовать и попадать в ДТП на пустынных дорогах или, на которых ездят на зимнюю рыбалку и рыбачат в комфортабельных условиях, прямо через дырку в полу.

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