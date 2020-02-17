ФОТО. Сбитого поездом мужчину просят опознать по татуировке

Управление криминальной полиции Рижского региона продолжает устанавливать личность мужчины, тело которого нашли 21 октября 2019 года в Сигулдском крае, возле газопровода на ул. Нитаурес, рядом с железной дорогой.

На вид погибшему 45 — 55 лет, рост 180 — 190 см.

Особые приметы: на правой стороне спины, на лопатке — татуировка в виде волчьей головы; на правой руке в районе плеча татуировка в виде буквы N; на левом плече татуировка в виде аусеклиса красного цвета на щите, а над ним надпись на русском языке.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 20269024, 110.