ФОТО. Серьезная авария под Адажи: движение через Гауйский мост будет закрыто весь день
Foto: Sadursme.lv

Рано утром в субботу на мосту через Гаую под Адажи столкнулись два грузовика и трактор, полностью блокировав для движения Таллинское шоссе, сообщили в Государственной полиции.

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Вызов на место происшествия поступил в 4.35. Произошло фронтальное столкновение двух грузовых машин. По предварительной информации, в аварии пострадали три человека, двое из них госпитализированы.

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Оперативные службы продолжают работать на месте.

Из-за аварии полностью блокировано движение по Таллинскому шоссе, кроме того, оно может быть закрыто весь день. Водителей призывают выбирать объездные пути.

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