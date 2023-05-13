ФОТО. Серьезная авария под Адажи: движение через Гауйский мост будет закрыто весь день

Рано утром в субботу на мосту через Гаую под Адажи столкнулись два грузовика и трактор, полностью блокировав для движения Таллинское шоссе, сообщили в Государственной полиции.
Вызов на место происшествия поступил в 4.35. Произошло фронтальное столкновение двух грузовых машин. По предварительной информации, в аварии пострадали три человека, двое из них госпитализированы.
Оперативные службы продолжают работать на месте.
Из-за аварии полностью блокировано движение по Таллинскому шоссе, кроме того, оно может быть закрыто весь день. Водителей призывают выбирать объездные пути.
❗️🚧Uz Tallinas šosejas Gaujas tilta aiz Ādažiem (A1, 13. km) notikusi kravas auto un traktora sadursme, informē @ugunsdzeseji. Satiksme pilnībā bloķēta. Apbraukšana pa pašvaldības ceļiem caur Ādažiem un Kadagu. ‼️ Brauciet uzmanīgi! pic.twitter.com/gYjJwPO9VU— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) May 13, 2023