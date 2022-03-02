ФОТО. Скорая столкнулась с легковушкой и перевернулась на бок: пострадал медик

В среду утром в Елгаве произошла авария с участием легкового автомобиля и Службы неотложной медицинской помощи.

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По сообщению пресс-службы Земгальского регионального управления полиции, скорая направлялась на вызов с включенными звуковыми и световыми сигналами. При пересечении перекрестка улиц Лиела и Паста на запрещающий сигнал светофора "неотложка" столкнулась с BMW 320.

После удара оперативный транспорт перевернулся на бок, заблокировав движение пл ул. Лиела по направлению из центра в сторону Парлиелупе. Один медик получил легкие травмы. По факту аварии составлен протокол.