ФОТО | Следовавшие из России в Эстонию вагоны с надписью „Русский мир" пришлось срочно перекрашивать на границе
Foto: DELFI.ee

Вчера вечером на железнодорожный погранпункт Койдула из России прибыл товарный поезд, перевозивший мазут. На четырех цистернах состава „красовалась" надпись „Русский мир". В таком виде поезд пограничники в Эстонию не пустили.

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Бригада поезда ничего по данному факту сказать не смогла. Они утверждали, что просто выполняют свою работу и ничего не знают о надписи на цистернах.

Пограничники недвусмысленно дали бригаде понять, что недостаточно временно заклеить надпись черной пленкой, наклейкой или чем-то еще, а необходимо замазать текст краской, чтобы его больше никогда не было видно. Если такой вариант не подходит, то составу придется вернуться в Россиию.

"Через мгновение у бригады поезда в руках оказалась банка с синей краской, и символ агрессора без лишних слов был удален", — сообщила в социальных сетях Лыунаская префектура.

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