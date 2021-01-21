ФОТО: Служебная собака нашла в Рижском порту девять миллионов контрабандных сигарет
Foto: VID

Таможенники при проверке морского контейнера в Рижском порту, который должен был содержать пластмассовые трубы и другие сантехнические изделия, нашли коробки с сигаретами без акцизной марки. Всего в коробках было 9 056 949 сигарет (452 847 пачек). Нелегальный груз помогла найти собака.

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На прошлой неделе кинолог таможенной службы проверял территорию одного предприятия в порту. Собака уделила особое внимание одному из контейнеров, который был привезен из Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно документам, там должны были быть пластмассовые трубы.

Для проверки контейнер был доставлен в пункт таможенного контроля, и там вместо труб оказались 907 коробок с сигаретами L’Arc без акцизной марки. Сумма неуплаченного за этот груз налога составляет более 1,4 миллиона евро.

19 января начат уголовный процесс по части третьей статьи 109 — контрабанда в крупном размере.

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