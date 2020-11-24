ФОТО. Служебный лабрадор помог найти контрабандный товар

Лабрадор Дидилия помогла сотрудникам таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области найти спрятанные сигареты.
Как отмечает пресс-центр Северо-Западного таможенного управления РФ, на таможенном посту "Бурачки" лабрадор Дидилия среагировала на автомобиль, следовавший в Латвию.
Грузовик направили на осмотр с применением сканера. Снимки подтвердили наличие в технологических полостях кабины посторонних вложений. В ходе досмотра в кабине тягача обнаружено 500 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.
Сигареты изъяты, начато дело об административном нарушении.