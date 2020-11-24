ФОТО. Служебный лабрадор помог найти контрабандный товар
Foto: СЗТУ

Лабрадор Дидилия помогла сотрудникам таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области найти спрятанные сигареты.

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Как отмечает пресс-центр Северо-Западного таможенного управления РФ, на таможенном посту "Бурачки" лабрадор Дидилия среагировала на автомобиль, следовавший в Латвию.

Грузовик направили на осмотр с применением сканера. Снимки подтвердили наличие в технологических полостях кабины посторонних вложений. В ходе досмотра в кабине тягача обнаружено 500 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Сигареты изъяты, начато дело об административном нарушении.

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